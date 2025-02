Menschsein in seiner Stärke und unverhüllten Zerbrechlichkeit

Lautes Hämmern in der Galerie im OÖ Kulturquartier im Linzer Ursulinenhof. Die Vereinigung „Die Kunstschaffenden“ traf sich am Montag zum Aufhängen ihrer 27 Werke, alle im Format 20 mal 20 Zentimeter, zum Thema Resilienz (Widerstandskraft). Eine Fotoinstallation am Eingang greift thematisch bereits vor. Zu sehen: Mitglieder des Kollektivs „Nullstellung“ bei einer „Schlafintervention“ – eine Mahnung an die ausufernde Leistungsgesellschaft.