Mensch, Monster, Mutter: Die Frau, die ihr 15 Monate altes Mädchen tötete

Eine Frau tötete ihre 15 Monate alte Tochter. Sie gestand die Tat, für die ihr nun der Prozess gemacht wird.

Das sind die bloßen Fakten, auf die sich der mit Venedigs Jury-Preis prämierte französische Film "Saint Omer" stützt, die jetzt im Kino läuft. Die Arbeit von Alice Diop ist vom wahren Fall von Fabienne Kabou inspiriert, die 2013 ihre Tochter im Meer ertrinken ließ.

Das Getöse im Blätterwald der Sensationspresse wird wohl bis heute nachklingen. Diop begegnet dem Aufschrei, den ein solcher Tabu- und Gesetzesbruch nach sich zieht, auf kluge, besonnene Weise – sie geht nicht darauf ein.

"Saint Omer" ist ein ruhiger, nüchterner, nie hölzerner Film, bereinigt von jeder Hysterie ob der Singularität, die in einer Welt tief einschlägt, in der man fast nur Männer als Mordende kennt. Kunstvolles Arthouse-Kino verbindet sich mit klarem Gerichtsdrama, wenn die Angeklagte Laurence (Guslagie Malanda) und Literatin Rama (Kayije Kagame) gezeigt werden, die für ihr Buch recherchiert. Die eine wortgewandt, gebildet, so gar nicht, wie man sich eine Kindsmörderin ausmalt, die andere wortkarg und stumm, aber mit Blicken von beklemmender Furcht erzählend, ausgelöst von der Frage, die drängender wird als jene nach dem Warum: Könnte ich auch so handeln? Der Film liefert keine klaren Antworten. Nur das in wuchtigen Dialogen entstehende Bild einer weiblichen Biografie. Geprägt haben sie Rassismus, Migration, Unsichtbarkeit, Frauenfeindlichkeit, Armut und psychische Krankheit.

Letztere hätte noch stärkere Betonung gebraucht. Trotzdem wird man diesen Film über eine schwarze Medea – nach der mythologischen Figur, die ihre Söhne tötete – dank seiner Vielschichtigkeit lange nicht vergessen können.

"Saint Omer": F 2022, 122 Min., Regie: Alice Diop

OÖN Bewertung: fünf von sechs Sternen

Autorin Nora Bruckmüller