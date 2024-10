Melissa Naschenweng: Die „Alpenbarbie“, die auch mal gerne polarisiert

Während einer Autofahrt zu den letzten Vorbereitungen ihrer „Bergbauernbuam-Tour“ nahm sich Sängerin Melissa Naschenweng (34) Zeit für ein Interview mit was ist los?. Fans der Schlagersängerin können sich auf zehn Konzerte in Deutschland und vier in Österreich freuen, u. a. am 27. 10. (20 Uhr) in Linz. Von kleinen Problemen bei der Telefonverbindung lässt sich die im Lesachtal in Kärnten aufgewachsene Naschenweng nicht aus der Ruhe bringen.