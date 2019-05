Meisterhafte Klangskulpturen

Martin Helmchen wurde nicht als Star auf die Bühne gehievt, sondern hat sich seine Karriere hart erarbeitet. Aber inzwischen kann man sich die Szene ohne den Berliner Ausnahmepianisten kaum mehr vorstellen.

Am Donnerstag präsentierte er im Brucknerhaus eine Auswahl aus den "Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus" von Olivier Messiaen, für die er eine bestechende Virtuosität an den Tag legt, um damit die strukturelle Disposition dieser Sätze so offenzulegen, dass sich das analytisch Präzise zu einer geradezu umwerfenden Klangskulptur auftürmt. Absolut meisterhaft und bezwingend, genauso wie sein Zugang zu den Bearbeitungen von Bach-Choralvorspielen von Ferruccio Busoni und Max Reger sowie Liszts Annäherungen an Bach.

Fazit: Ein Spezialistenprogramm, das das leider nur kleine Publikum restlos begeisterte.

Brucknerhaus: Klavierrecital mit Martin Helmchen, 30. 5.