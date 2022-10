Meister-Cellist Yo-Yo Ma erhält Nilsson-Preis

Gustaf den mit einer Million US-Dollar (1,03 Millionen Euro) dotierten Birgit-Nilsson-Preis entgegengenommen. Der 67-Jährige hat angekündigt, das Preisgeld für Projekte im Zeichen des Erhalts der Natur und der Völkerverständigung einzusetzen.

Yo-Yo Ma ist der erste Instrumentalist, der den höchstdotierten Klassikpreis der Welt erhält. Er verbindet stets explizit das gesellschaftliche Engagement mit seinem künstlerischen Wirken. "Wie kann ich helfen?", das sei die Frage, die er internalisiert habe, berichtete Ma im Gespräch mit Journalisten vor der Verleihung. Doch er mache stets die Erfahrung, wie machtvoll Musik Menschen berühren, wie sehr Kultur einen Raum für Begegnung schaffen kann.

"Anteil an der Welt nehmen"

Dem Beispiel der 2005 verstorbenen schwedischen Opernsängerin Nilsson folgend, komme es stets darauf an, sich den Dingen "mit allem zu widmen, was man hat" und damit Anteil an der Welt zu nehmen. Mit dem Preisgeld startet Ma ein Projekt in US-Nationalparks, das Menschen aus Wissenschaft, der Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus der indigenen Bevölkerung zusammenbringen soll, um über die nachhaltige Erhaltung der Natur zu sprechen.