Meister an der Gitarre

Gitarrist Campbell Diamond präsentierte sich am Freitag erstmals im Theater Tribüne dem Linzer Publikum. Der gebürtige Australier leitet seit Herbst als Professor eine Klasse an der Bruckner-Privatuniversität. Er gehört zu den beeindruckendsten Gitarristen unserer Zeit und ging bei mehr als 30 Wettbewerben überwiegend als Sieger hervor – zuletzt mit gleich drei Preisen beim internationalen Gitarrenwettbewerb 2019 in Wien.

Sein Programm führte durch die Kernbereiche des Gitarrenrepertoires, ausgehend von Francisco de Asís Tárrega y Eixea, dem Begründer der neuen spanischen Gitarrenschule, über französische Literatur von Darius Milhaud und dem klanglich reizvollen "Saturnal" aus "Cadran Lunaire" von Maurice Ohana bis zum klassischen Concertino à la Rossini von Johann Kaspar Mertz. Mit drei Werken von Regino Sáinz de la Maza y Ruiz gab es eine Hommage an einen der bedeutendsten spanischen Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Den Abschluss machte eine feine Auswahl brasilianischer Literatur.

Campbell Diamond interpretierte die Stücke mit der Intention, der Gitarre orchestrale Farben zu entlocken, polyphones Linienspiel fein auszukosten und abseits der unerschütterlich perfekten Technik sich ganz der emotionalen Aussage der Werke zu widmen. Dass die Linzer Bruckneruni einen fantastischen Lehrer gefunden hat, zeigte auch das gekonnt präsentierte Vorprogramm seines Schülers Lorenz Polifke.

Fazit: Klassische Gitarre in Reinkultur.