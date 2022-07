Am Anfang war ein mulmiges Gefühl: "Vielleicht ist ja jemand dabei, der einen einfach nicht mag?" Julia Rittberger fürchtete im Fall einer Teilnahme an der Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" (17.55 Uhr, Kabel 1) ungerechtfertigte schlechte Bewertungen fürs eigene Lokal. Die Chefin des Gasthofs Post in Hellmonsödt war nicht die Einzige, die nicht gleich sicher war, ob am Koch-Wettstreit teilzunehmen eine kluge Idee sei.