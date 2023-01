"Mein Leben hat mehr Bedeutung als ein Sex-Video"

Heute ist die Kanadierin 55 Jahre alt und will sich die Macht über das Image zurückholen, das die Welt von ihr hat. Grund dafür ist die Serie "Pam & Tommy" aus 2021, in der die Hollywood-Schauspieler Lily James als Anderson und Sebastian Stan als ihr Ex-Mann, Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee, zu sehen sind. Die Reihe (auf Disney+) bezieht sich auf den Skandal, den Diebstahl und Verbreitung eines Videos nach sich zogen, das Anderson und Lee beim Sex zeigt.

Anderson sei von den Produzenten der Serie nie einbezogen worden oder nach ihrem Einverständnis gefragt worden, ihre Geschichte zu verwenden, sagte sie dem Branchenblatt "Variety". "Mein Leben hat mehr Bedeutung als ein Sex-Tape", sagt die Schauspielerin, Tierrechtsaktivistin und Autorin, die es mit ihrem Roman "Star" (2005) etwa auf die Bestsellerliste der "New York Times" schaffte.

Die Serie, die zehn Mal für den TV-Oscar Emmy nominiert war, habe sie "fertiggemacht". Um die Hoheit über die Erzählung ihres Lebens zurückzugewinnen, kehrt die Mutter zweier Söhne, die 25 und 26 Jahre alt sind, am Dienstag mit dem Film "Pamela. Eine Liebesgeschichte" auf Netflix in die Öffentlichkeit zurück. An diesem Tag erscheint auch ihre Autobiografie "Love, Pamela" im Verlag HarperCollins.

