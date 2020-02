Etliche kreative Wandlungen haben Green Day in ihrer bereits 33 Jahre andauernden Karriere schon durchlaufen. Von der wüsten Elternschreck-Combo der frühen "Dookie"-Jahre über die biedere Akustik-Rock-’n’-Roll-Ära rund um die Jahrtausendwende bis hin zur Neuerfindung als politisches Gewissen Amerikas mit der hypererfolgreichen Punkrock-Oper "American Idiot" reicht die Transformationskraft des Punktrios um Sänger Billie Joe Armstrong. Wo passt das jetzt veröffentlichte neue Album "Father Of All …" rein?

Gute Frage. Von der Bürde, als Stimme einer Generation eingestuft zu werden, habe man sich mit "Father Of All …" explizit lösen wollen, so Armstrong. Der Spaß sollte wieder vermehrt im Vordergrund stehen, die Rückkehr zu früherer Einfachheit war angedacht. Die Eckdaten – zehn Songs in gerade einmal 26 Minuten – suggerieren allerdings eine Knackigkeit und Frische, die das neue Material der Kalifornier nicht einlöst. Die Stücke huschen im Eiltempo am Hörer vorbei, ohne allerdings nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Alles gab’s schon zwingender

Mehr Gaudi, weniger Politik und Bedeutungsschwere? Das hätte funktionieren können. Wenn, ja wenn Green Day halt eben ein paar ordentliche Lieder eingefallen wären. Nicht nur wirken infantile Stücke wie "I Was A Teenage Teenager", "Sugar Youth" oder "Stab You In The Heart" mit ihrer Teenie-Attitüde aus dem Munde von Endvierzigern peinlich; auch haben Green Day exakt dieses Terrain schon dutzende Male deutlich origineller und zwingender beackert. Was von Album Nr. 13 bleibt, sind mit dem hymnischen "Oh Yeah!" sowie dem Titeltrack zwei gute Songs – und die Hoffnung, dass Green Day bei ihrem Österreich-Gastspiel diesen Juni auf ihre alten Hadern nicht vergessen.

CD-Kritik: Green Day "Father Of All …"; OÖN-Bewertung: 2/6

Am 21. Juni gastieren Green Day auf ihrer "Hella Mega Tour" im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Begleitet wird das Trio von Fall Out Boy und Weezer. Karten gibt’s u. a. bei der OÖN-Tickethotline unter 0732/7805-805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at