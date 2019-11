Edenbridge: Mehr Platz für Gitarren

Wenn eine Metal-Band vom härtesten Album seiner Geschichte spricht, dann legt der geneigte Hörer gleich einmal vorsichtig die Ohren an. Muss er nicht. Denn Edenbridge sind bei aller Wucht der Gitarrenarbeit von Komponist Lanvall immer noch eine Band, die die Melodien hochhält und dank der Stimme von Sängerin Sabine Edelsbacher zielsicher den Hafen wiederfindet, aus dem sie ausgelaufen ist.

"Dynamind" kommt mit weniger Orchestersound aus, lässt die Keyboards dezenter wirken und gibt den Gitarren mehr Raum. Dennoch hat das Rockalbum in vielen Momenten filmmusikalischen Charakter, was durchaus so gewollt war. Denn Lanvall hat da seine Erfahrungen mit Soundscapes für die Filmmusik, die er auch macht, einfließen lassen.

Das neue Album der Oberösterreicher setzt den Weg fort, der sie schon bisher in alle Welt hinausgebracht hat. "Dynamind" ist internationaler Metal-Rock, getragen von einer Frauenstimme, die schon dann und wann den Unterschied machen kann.

OÖN-Wertung: vier von sechs Sternen

Edenbridge „Dynamind“

(Steamhammer)