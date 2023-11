2024: Mehr Bruckner geht nicht

Am 4. September 2024 jährt sich der Geburtstag des bedeutendsten Komponisten Oberösterreichs zum 200. Mal. Anton Bruckner, der zeitlebens um Anerkennung gekämpft hat, oft verlacht worden ist und ebenso missverstanden, weil er sowohl als schrullige Person als auch als richtungsweisender Komponist "anders" war. Der Geburtstag wird bereits am Vormittag in St. Florian begangen, wo Bruckner begraben ist. Am Abend wird dann in seinem Geburtsort Ansfelden auf der grünen Wiese groß aufgespielt.