"Der merkwürdige Herr Bruckner" als Figurentheater-Zauber im Brucknerhaus

Ein Blumenstrauß für Anton Bruckner, und das trefflichste Ständchen – das Scherzo aus seiner "Neunten" fegt bzw. fetzt dank der virtuosen "Hells Angels" aka Spring String Quartett durch den mittleren Saal. Die folgene Stunde ist eine liebevolle Verführung, in das bemerkenswerte Leben dieses "merk-würdigen Herrn Bruckner" einzutauchen – stimmkräftig auch selbst. Regisseur Hans Jochen Menzel und "die exen" Dorothee Carls und Annika Pilstl ziehen alle Register des Figurentheaters. Sie gackern als St. Florianer Hühner, zieren sich als Herzdamen, sitzen Bruckner als Handpuppenzweifel im Nacken. Und verwickeln den Jubilar in ihrem Spiel im Spiel behutsam in Gespräche, in denen das Genie das Publikum mit auf die Achterbahnfahrt seines Lebens nimmt. Dass Bruckner neuerdings etwas bayerisch parliert, vertritt er so selbstverständlich, wie er sich auch zeitlebens zu seinen Ansfeldner und St. Florianer Wurzeln bekennt.

Das Spring String Quartett befeuert die Lust auf mehr Bruckner

In Wien ist nicht alles eitel Wonne: Mit zuckenden Blitzen bricht das Donnerwetter von Kritiker Eduard Hanslick über den Gedemütigten herein. Auch Amor meint es nicht gut mit ihm und lässt seine Pfeile die Herzen aller Damen verfehlen. Weder Schmach noch Pein und auch nicht die überlangen Arbeitstage am Wiener Konservatorium können Bruckner abhalten: "Improvisieren ist alles" für den Rebell. "Nie wieder brav" rockt das Spring String Quartett befreit auf Bruckners Spuren, dessen Werk – die "Vierte" – sogar "Star Wars" erprobt ist. John Williams, Brahms und Wagner – viel Wissenswertes fließt wie nebenbei ein, samt Details wie Bruckners "Zählerei"-Zwang, um "Ordnung ins Chaos zu bringen". Das er 1888 bei Beethovens Exhumierung dabei war, kann nur das Figurenspiel so humorvoll schildern.

Musikarrangeur Philipp Plessmann hat Kernthemen aus Bruckners Sinfonien geschält, die befeuert vom Spring String Quartett die pure Lust zünden, in seinen Klangkosmos einzutauchen.

Das Spring String Quartett wandelt auf Bruckners Spuren. Bild: MecGreenie Production OG

Termine: Morgen, Samstag, 16 Uhr, 6. und 7. 2., 9 Uhr; 17. 3., 16 Uhr, Karten: 0732 77 52 30, www.brucknerhaus.at; weiterer Termin am 13. 6. im Stadttheater Wels



