Bad Ischl: Als Grafen und Promis in der Villa Sarstein residierten

Es war im Jahr 1899, als der legendäre Hotelier und Weltreisende Hans Sarsteiner in der Nähe seiner eigenen Villa an der Bauerstraße in Bad Ischl eine zweite Villa errichten ließ. Sie sollte an betuchte Sommerfrische-Gäste vermietet werden und so den Lebensunterhalt von Hans und Josefa Sarsteiner absichern. Bis 1914 klappte das perfekt: Hier urlaubten Grafen und Gräfinnen mit ihrer Entourage, auch der Schwager von Johann Strauss residierte hier.