Mehr als 88.000 Besuche bei Ars Electronica

1542 Künstler, Wissenschafter, Designer und Aktivisten aus 88 Ländern waren an den fünf Festivaltagen in Linz zu Gast. 338 Partner und Sponsoren sowie 434 Mitarbeiter haben es möglich gemacht, 650 Ausstellungsobjekte bei diesem "Green Event" zu präsentieren und 575 Veranstaltungen anzubieten. Während der Ars Electronica kam auch das Founding Lab für die neue Digital-Universität IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) erstmals zusammen. Im Rahmen des Herbstsemesters wird es am 4. Oktober fortgesetzt.

Das nächste Ars Electronica Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft wird von 4. bis 8. September 2024 in Linz stattfinden. Wo genau? Das wird laut künstlerischem Ars-Electronica-Chef Gerfried Stocker erst entschieden.

