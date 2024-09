"Megalopolis": Ein filmischer Protzbau

Der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Im Fall des neuen Kinofilms „Megalopolis“ ist das eine zeitlose Wahrheit, die für den Regisseur wie auch für seine Fans und jene seines Kinos gilt. Warum? Der große Francis Ford Coppola („Der Pate“) versteht seine neue Regiearbeit als löbliche Mission, eine hoffnungsvolle Perspektive zu verbreiten. Nur scheint es, als würde er einen Teil seines Rufs und viel Geld in den Sand setzen (mehr in der Box).