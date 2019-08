Medienpreis "Prix Europa": Sechs Nominierungen für den ORF

Die Nominierungsliste wurde heute veröffentlicht und reicht bei den ORF-Nominierungen vom Ö1-Hörspiel "Höllenkinder" (Gabriele Kögl) bis zur fiktionalen Podcast-Serie "Fake News Blues" von Ö1 und FM4.

Eingereicht wurden heuer insgesamt 650 Produktionen, wobei die ausgewählten in neun Kategorien gegeneinander antreten. Verliehen werden die Preise - bronzene Stiertrophäen - dann bei einer Gala am 11. Oktober in Potsdam. Der "Prix Europa" wird seit 1987 an die besten Rundfunk- und Medienproduktionen des Kontinents vergeben.