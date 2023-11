Medienkunst, die Menschen verbindet

Den „schönsten Ort der Welt“ nennt Sofia Jüngling-Badia ihr begehbares Kunstwerk, in dem Sofa, Regale und Bücher aus ihrem eigenen Wohnzimmer zum Verweilen einladen. So persönlich wie die Requisiten ist auch das Thema ihres Werkes: Der Vater der Linzerin hat Demenz, die 26-Jährige lebt bei ihm und pflegt ihn. Wer auf dem Sofa sitzt, sieht auf einer Leinwand Dias von Sofias Familie in Dauerschleife.