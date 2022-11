Medienbehörde sagt 52,9 Millionen an Förderungen zu

195 von 278 Einreichungen wurden bewilligt, teilte die RTR, die für die Vergabe zuständig ist, gestern mit.

Mit 34,9 Millionen Euro entfallen rund zwei Drittel der Gesamtsumme auf die Projektförderung zur Digitalen Transformation, davon 12,9 Millionen Euro für die Modernisierung der digitalen Distribution. 12,2 Millionen Euro gehen in die digitale Infrastruktur und 9,7 Millionen Euro an innovativen und digitalen Content. 1,3 Millionen Euro erhalten Projekte im Bereich Digitaljournalismus, 270.000 Euro fließen für Jugendschutz und Barrierefreiheit. Etwas weniger als ein Drittel der Gesamtsumme entfällt mit 16,5 Millionen Euro auf die Anreizförderung, wovon 178.000 Euro an Volksgruppenmedien gehen.

195 Anträge bewilligt

Insgesamt wurden 195 von 278 Förderanträgen bewilligt. 32 wurden ausgeschlossen, acht zurückgezogen und 24 wegen Überschreitung der absoluten Förderhöchstgrenze abgelehnt. 19 wurden nicht gefördert, weil die Mittel ausgeschöpft waren.

Auf der Webseite der RTR sind die Fördersummen und die jeweiligen Projekttitel ersichtlich. Die "Oberösterreichischen Nachrichten" erhielten Förderzusagen in Höhe von knapp 2,5 Millionen Euro. "Die Zahl der Einreichungen zeigt, welcher Bedarf nach Innovation und Digitaler Transformation in der Medienbranche gegeben ist", sagte Wolfgang Struber, der neue Geschäftsführer des Fachbereichs Medien der RTR.