Medien-Enquete im Parlament: Von ORF-Geschenken an das Silicon Valley und dem Inneren der KI

Warum produziert ihr nicht auch für Puls 4 oder Zeitungsverlage und warum wollt ihr eure Inhalte unbedingt den Giganten YouTube oder TikTok schenken?" Markus Breitenecker reißt schön langsam die Hutschnur, wenn er auf den gebührenfinanzierten Startvorteil des ORF in Höhe von bald rund 800 Millionen Euro gegenüber den Privatsendern und Zeitungsverlagen angesprochen wird.

Der CEO der Senderflotte ProSiebenSat.1Puls4 streckte gestern bei der von Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter initiierten Medien-Enquete im Parlament trotzdem die Hände in Richtung ORF aus: "Wir müssen Partner werden und Inhalte auf diversen heimischen Medien teilen – gegen das Silicon Valley. Damit soll der ORF im geplanten neuen Mediengesetz beauftragt werden", sagt Breitenecker. Vielmehr zeichnet sich aber ab, dass der ORF ab 2024 mit der Haushaltsabgabe nicht nur mehr Geld bekommen wird, sondern auch mehr Möglichkeiten bei Online- und sozialen Medien. Für den ORF sprach Radiochefin Ingrid Thurnher: "Social Media als Sperrgebiet für den ORF zu sehen, halte ich für falsch."

Christo Buschek kennt die Anziehungskraft samt gefährlicher Nebengeräusche der sozialen Medien von Grund auf. Der gebürtige Grazer ist Software-Entwickler und hat 2021 für seine investigative Arbeit über chinesische Internierungslager den Pulitzer-Preis gewonnen. "Wir müssen ins Innere dieser Maschinen schauen können. Fake-Bilder wie die von der Festnahme Trumps werden in Echtzeit erstellt, ohne dass ein Mensch daran beteiligt ist. Das ist der Traum der koordinierten Desinformation", sagt der 43-Jährige. Soziale Medien seien optimiert für gezielte Aufmerksamkeit und Vermehrung.

Max Schubert, Public-Policy-Leiter bei der Facebook-Holding Meta für Österreich und Schweiz, zum Vorwurf, soziale Medien seien Daten- und Finanzkraken ohne Rücksicht auf Verluste: "Kein soziales Netzwerk der Welt hat ein Interesse, Hass und Desinformation zu verbreiten." Meta gebe jährlich fünf Milliarden Euro für Sicherheit aus.

Um monetär gesehen wesentlich kleinere Brötchen geht es bei der Vergabe von Inseraten der öffentlichen Hand an heimische Zeitungsverlage. Trotzdem ist die Schieflage enorm, wie Chats zwischen Thomas Schmid und der Familie Dichand ("Kronen Zeitung", "Heute") offenlegen.

Auf Drohungen ("Wir können auch anders") von Eva Dichand (Heute) schaltete die öffentliche Hand exorbitant höhere Inserate. "Es geht hier um ein System, wie man sich Medien gefügig machen kann", sagt Horst Pirker (VGN Medien Holding), der alle klassischen Medien bedroht sieht: "Hier steht die Demokratie auf dem Spiel." Gerald Grünberger (Geschäftsführer Verband österreichischer Zeitungen, VÖZ) will hier nicht so weit gehen: "Der Anteil der Inserate der öffentlichen Hand am Gesamtumsatz der Zeitungsverlage liegt zwischen 2,5 und 8 Prozent. Da ist das Potenzial für eine Einflussnahme der Inserenten gering."

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder