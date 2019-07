Medée: Packender Familienthriller mit wenig Tiefgang

Griechischer Mythos Nummer zwei bei den Salzburger Festspielen – diesmal als filmisch detaillierter Familienthriller bühnenwirksam in Szene gesetzt. "Medée" von Luigi Cherubini war lange vergessen, dann italienisiert durch Maria Callas bekannt gemacht und nun seit einigen Jahren in der ursprünglichen französischen Fassung präsent. Mit ausladenden Dialogen, die in der Regie von Simon Stone zugunsten von Sprachnachrichten und Filmsequenzen gestrichen wurden. Am Dienstag war im Großen Festspielhaus Premiere.

Medea als modernes Familiendrama hat sich auch am 4. Mai bei der Premiere in Linz nicht anders angefühlt. Allerdings kann Salzburg mehr klotzen und kleckern und stellt eine liebevoll ausgestattete Szenerie auf die Bühne (Bob Cousins), die in ihrem filmischen Breitwandformat und in der Simultanität einzelner Szenen sowie mit exzellent durchdachten Kostümen (Mel Page) beeindruckte.

So effektvoll der offen auf der Bühne dargestellte Kinder- und Selbstmord im mit Benzin übergossenen Auto an einer einsamen Tankstelle auch sein mag: In der heutigen Bilderwelt ist das schon zu alltäglich und normal, als tatsächlich derart Erkenntnis gewinnend empfunden zu werden, wie es der Mythos in all seiner Größe und Stärke auslösen sollte.

So überzeugt der Abend als perfekt inszenierte Bebilderung eines Familiendramas, lässt aber dennoch viele Fragen offen und bleibt emotional an der Oberfläche. Das taten diesmal auch die Wiener Philharmoniker, die Cherubinis Notentext unter der Leitung von Thomas Hengelbrock zwar temporeich virtuos, aber doch irgendwie seelenleer, ja mehr wie einen filmischen Soundtrack abspulen ließen.

Überzeugende Medée

Die 32-jährige Sopranistin Elena Stikhina, die 2014 in Linz den ersten Preis bei der Competizione dell’Opera gewonnen hat, begeistert mit einer restlos überzeugenden Darstellung der Medée. Fein in ihrer Todesangst gestaltete Rosa Feola die neue Braut Jasons, Circé, und Alisa Kolosova begeistert als treue Néris. Vitalij Kowaljkow ist ein eher steifer Créon, der weder Härte noch Mitleid glaubhaft transportieren kann. Auch Pavel Cernoch bleibt als Jason blass und punktet eher als gut aussehender Schauspieler in den Filmsequenzen, denn stimmlich tut er sich in diesem Zwischenfach nicht ganz leicht. Dennoch gehören die Duette – inszenatorisch Telefonduelle – zwischen ihm und Elena Stikhina zum musikalisch Anregendsten des Abends. Überzeugend wie immer die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor unter dem Oberösterreicher Ernst Raffelsberger.

Fazit: Eine grandios bebilderte und minutiös ablaufende Inszenierung, die aber in Bezug auf musikalischen und inhaltlichen Tiefgang durchaus nicht ausgereizt ist.