McCurry im Semperdepot: Einer Ikone der Fotografie in die Seele geschaut

Stechend grüne Augen, das Gesicht von dunkelrotem Stoff umrahmt. So schaut einem Sharbat Gula, die heute eine 51-jährige Frau ist, seit fast 40 Jahren in die Seele. Fotografisch festgehalten hat Gula damals in einem Flüchtlingslager der Amerikaner Steve McCurry. 1985 auf dem Cover des "National Geographic"-Magazins publiziert, wurde die Fotografie als "Afghan Girl" zu jenem Werk des Lichtbildners, das wohl berühmter ist als der 73-Jährige selbst.