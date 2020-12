Jedes Mal wenn Paul McCartney in die Selbstisolation flieht, sich beim Musikmachen einzig auf seinen Genius verlässt, sämtliche Noten und Instrumente selbst spielt – dann kehrt er mit einem Meisterwerk zurück. So war’s im Winter 1969, als er sich waidwund mit einem Vierspurgerät in seiner Londoner Villa verbarrikadierte, sich den Schmerz und die Erschütterung über das Zerbrechen der Beatles und der Freundschaft mit John Lennon von der Seele schrieb.