Max Ophüls Preis mit vielen Filmen aus Österreich

Dazu gehört Clara Sterns Coming-of-Age-Geschichte "Breaking the Ice", David Wagners Coming-out-Porträt "Eismayer", Daniel Limmers No-Budget-Horror "Enter Mycel" in deutscher Erstaufführung, die Dating-Komödie "Match Me If You Can" von Mark Gerstorfer und Nina Hartmann sowie Özgür Anils "Wer wir einmal sein wollten". Anils Geschichte um Anna (Anna Suk), die zwischen ihrem Streben nach Unabhängigkeit und familiärer Verantwortung hin und her gerissen ist, feiert gar Weltpremiere.

Bei den elf Dokumentarwerken der allein im Hauptpreis mit 7500 Euro dotierten Sparte ist Bianca Gleissingers Hommage an den Architekten Harry Glück, "27 Storeys", ebenso vertreten wie "Good Life Deal" von Samira Ghahremani.

