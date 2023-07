Mattighofen wird im August zum „Big Apple“

Der gebürtige Mattighofener Bernroider und seine Frau Rule lebten 22 Jahre lang in New York City. Um New Yorker Musik nach Österreich zu bringen, beschlossen sie, in Bernroiders Heimatstadt ein Festival mit Workshops im Stile der Metropole an der Ostküste zu veranstalten. Geboten werden heuer Konzerte, musikalische Workshops und Literatur, wobei das Motto lautet: „Superhelden und Musik für (fast) alle Geschmäcker“.