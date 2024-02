Angebote gab’s in den vergangenen Jahren einige, nun macht er Ernst: Matthäus Schmidlechner, Publikumsliebling am Linzer Musiktheater, wechselt im Herbst an die Wiener Staatsoper. "Ich habe ordentlich Respekt", sagt der Charaktertenor, dem der Wechsel einige schlaflose Nächte bereitet hat.