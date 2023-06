Klaus Florian Vogt (Siegfried, li.) und "Mime" Matthäus Schmidlechner in Richard Wagners "Siegfried" am Sonntag in der Wiener Staatsoper (Wiener Staatsoper/Michael Pöhn)

Matthäus Schmidlechner hat am Sonntag den zweiten Coup innerhalb von zehn Tagen gelandet. Nach seinem beeindruckenden Staatsoperndebüt als Mime in Wagners "Rheingold" am 1. Juni hat der am Linzer Landestheater beheimatete Sänger am Sonntag sein Rollendebüt am Haus am Ring in der wesentlich größeren Rolle des Mime in "Siegfried" gegeben.