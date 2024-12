Maschek: "Die Abgrenzung zur Politik ist uns wahnsinnig wichtig"

Die Nationalratswahl ist geschlagen. Was auch immer die neue österreichische Regierung bringen wird, auf eines darf man sich schon jetzt freuen: auf die traditionelle "Abgelobung" des Satire-Duos Maschek. Ob auf der Bühne oder im ORF, in der wöchentlichen Show "Willkommen Österreich" oder seit Jänner in ihrem eigenen monatlichen Format "Maschek": Politiker zu synchronisieren, beherrscht niemand so trefflich wie der Wiener Robert Stachel und der Welser Peter Hörmanseder.