Bei der Wahl der Waffen hatte Martin Scorsese (76) eindeutig einen Favoriten. In "The Irishman", einem Netflix-Film, der auf die Oscars abzielt, lässt der Meisterregisseur mit Schießeisen aller Kaliber feuern. Aber es ist trockener Witz, der sein Werk so punktgenau durchzieht, wie die Projektile jene Männer, die er seinen Protagonisten für die Mafia töten lässt.