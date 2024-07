Martin Hajart über Vorwürfe gegen Lang-Mayerhofer: "Ich sehe da jetzt kein Vergehen"

Eigentlich hätte der Linzer VP-Vizebürgermeister Martin Hajart ein paar ruhige Urlaubstage in Schweden genießen wollen. Doch am Dienstagnachmittag geriet seine Parteikollegin Doris Lang-Mayerhofer in der Brucknerhausaffäre, die in der Vertragsauflösung von Dietmar Kerschbaum gipfelte, plötzlich selbst unter Druck.