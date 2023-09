Martin Grubinger: "Den Druck habe ich mir immer selber gemacht"

In den vergangenen 30 Jahren hat sich ein "Little Drummer Boy" zum Weltstar der Perkussion entwickelt. Martin Grubinger aus Neukirchen/Vöckla ist als Multi-Perkussionist zum Popstar in der klassischen Musik geworden. Er beherrscht rund 500 verschiedene Schlaginstrumente, spielte in allen großen Konzerthäusern der Welt und etablierte seine Instrumentengattung – von der Triangel bis zum Marimbaphon – in den besten Orchestern der Welt. Jetzt, mit 40 Jahren, hört Grubinger auf. Am 25.