Markus Poschner: "Bruckner bleibt ein Rätsel"

Alle zehn Bruckner-Symphonien an unterschiedlichen Orten, ein Konzert in der Bad Ischler Salzhalle, Bruckner im Wirtshaus - die Saison 2023/24 des Bruckner Orchesters wird maßgeblich vom 200. Geburtstag am 4. September 2024 seines Namensgeber Anton Bruckner (1824-1896) bestimmt. "Das Brucknerjahr ist ein Höhepunkt, seit ich 2017 mein Amt in Linz angetreten habe", sagte Chefdirigent Markus Poschner bei der Programmpräsentation am Freitag. "Seit dem ersten Tag läuft alles darauf hinaus."

So werden alle zehn Sinfonien in und um Linz aufgeführt. Die erste und die "nullte" (weil später annullierte) Sinfonie erklingen zu Beginn am 2. und 3. Dezember in den Redoutensälen - dort, wo sie uraufgeführt wurden. Weil der Saal klein ist, werden beide Werke je zwei Mal gespielt. Die vierte Sinfonie führt das Orchester am 13. Jänner im Musikverein Wien und am 14. Jänner im Musiktheater auf, mit dabei ist Nikolaus Habjan, der mit einer Puppe Anton Bruckner spielt. Die 7. und 8. Sinfonie sind am 14. und 16. Juni im Stift St. Florian zu hören, hier steuert der Theologe Paul Zulehner Texte bei. Dazwischen, am 15. Juni, spielt das Bruckner Orchester in der Saline Ebensee anlässlich der Kulturhauptstadt Salzkammergut. "Bruckner bleibt ein Rätsel", sagt Poschner. "Es gibt so viel Irritierendes, Widersprüchliches in seinem Leben, mit dem wir uns nicht abfinden können. Bruckner ist ein großer Kosmos." Gleichzeitig könne Bruckner auch für Menschen heute eine Inspiration sein: "Er ist trotz vieler Misserfolge seiner Vision treu geblieben."

Neben den großen Sinfonien sind auch kleinere Formate geplant. So soll es unter dem Motto "Bruckner goes Wirtshaus" Aufführungen in Gasthäusern geben (Orte und Termine gibt es noch nicht). Auch ein Jugendkonzert unter dem Motto "Bruckner goes Hollywood" ist am 17. April im Musiktheater geplant. Im Herbst wird das Orchester auf Tournee gehen, Genaueres steht aber noch nicht fest. Insgesamt stehen in der Saison 2023/24 exakt 52 Konzerte auf dem Programm (mit den Kinderkonzerten rund 100), sagt Geschäftsführer Thomas Königstorfer: "Das sind um sechs mehr als im Vorjahr." Gemeinsam mit dem Radio-Symphonie-Orchester wird nächstes Jahr auch eine Einspielung von allen 18 unterschiedlichen Fassungen der zehn Bruckner-Sinfonien abgeschlossen. Dem Bruckner Orchester steht ein Budget von zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Zehn Millionen davon stammen vom Land Oberösterreich, zwei Millionen erwirtschafte das Orchester selbst. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach von einer "sehr speziellen" Saison 2023/24: "Wer, wenn nicht das Bruckner Orchester sollte in diesem Jahr voran gehen. Es ist nicht nur eine besonders Anforderung, sondern auch eine gewaltige Möglichkeit."

Alle Infos gibt es auf bruckner-orchester.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn