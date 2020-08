Markus Jandl wird neuer Geschäftsführer von Ars Electronica

Pünktlich zum Auftakt des Linzer Kulturhauptstadtjahres „Linz 09“ und der feierlichen Eröffnung des auf 6.500 Quadratmeter erweiterten „Museums der Zukunft“ übernahm Diethard Schwarzmair am 1. Jänner 2009 die Agenden des Kaufmännischen Geschäftsführers. Nach zwölf Jahren an der Spitze übergibt er nun das Zepter an Markus Jandl, bislang Leiter der Corporate Finance und Prokurist.

Schwarzmair kann beim Start in den Ruhestand - nicht nur - auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurückblicken: Mit knapp 20 Millionen Euro Erträgen und einer Eigenkostendeckung von 71 Prozent konnte das Vorjahr mit einer Rekordbilanz abgeschlossen werden. "Die weltweiten Projektaufträge sind nicht nur wesentlicher Teil der Kompetenz von Ars Electronica, sondern sichern auch wirtschaftlich den Linzer Museumsbetrieb, das Festival und den Prix“, würdigt Beirats-Vorsitzende Doris Lang-Mayerhofer Schwarzmairs Leistungen der vergangenen zwölf Jahre. Trotz eines mitunter schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes und rückläufiger öffentlicher Gelder, gelang es Ars Electronica in dieser Zeit nicht nur inhaltlich-künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich sehr erfolgreich zu agieren. 2019 kulminierte diese Entwicklung in einem Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, das mehr 100.000 Besuche zählte, einem nun auf KI fokussierten Ars Electronica Center, das mehr als 192.000 Mal besucht wurde.

Markus Jandl ab September 2020 neuer Kaufmännischer Geschäftsführer

Kurz vor Beginn des diesjährigen Festivals (9. - 13. September) bis übernimmt nun Markus Jandl als neuer kaufmännischer Geschäftsführer von Ars Electronica. Seit nunmehr 15 Jahren bei Ars Electronica tätig, kennt der 38-jährige das Unternehmen bestens und hat als Prokurist und Leiter der Abteilung Corporate Finance bereits in der Vergangenheit eine zentrale Rolle bei allen wesentlichen kaufmännischen Entscheidungen gespielt. Sein erstes großes Projekt als Geschäftsführer ist bereits in Umsetzung begriffen: die Erneuerung und Erweiterung der kaufmännischen Software-Systeme, die eine weitere Effizienzsteigerung und Professionalisierung der internen Abläufe ermöglichen sollen. Die größte Herausforderung der nächsten Monate und Jahre sieht Markus Jandl aber freilich in der Bewältigung der Corona-Krise, die Ars Electronica massiv trifft, gerade weil das Unternehmen so erfolgreich darin war, Einnahmen aus Projektgeschäft, Auftragsforschung und Ticketverkäufen zu erzielen. „Wir wären aber nicht Ars Electronica, würden wir diese Krise nicht als eine Herausforderung begreifen, die wir bestmöglich meistern wollen“, ist Markus Jandl zuversichtlich. „Wir sind deshalb schon mitten drinnen, in der Entwicklung und Erprobung neuer Strategien und Tools, mit denen wir unsere gemeinwirtschaftlichen genau wie unsere erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten auch in Zukunft erfolgreich gestalten wollen.“