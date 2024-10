Mario Wurmitzer gewinnt den Literaturpreis Floriana

Der Wiener Autor Mario Wurmitzer gewann die 16. Auflage des biennal im Stift St. Florian ausgetragenen Literaturwettbewerbs Floriana. "Der Autor schickt in seiner satirischen Mentalitätsstudie einen Mitläufer auf den langen Weg in die Selbstoptimierung. Wurmitzer beweist, dass Humor auch eine literarisch produktive Kraft ist", so die Jury zum Siegertext "Tiny House", der im März als Roman im Aufbauverlag erscheint. Der erste Preis ist mit 7000 Euro dotiert.



Den zweiten Preis (3500 Euro) gewann die Wienerin Anna Felnhofer für ihren Text "Biskuit", bei der eine Mutter-Tochter-Beziehung bei einem der trostlosen Sonntagsbesuche eine dramatische Wendung erfährt. Die Wienerin Ana Drezga wurde mit "Topgirls" Dritte (2000 Euro). Der Förderpreis für oberösterreichische Autoren in Höhe von 1500 Euro ging an Leander Fischer mit seinem Text „Mausoleum Mariae“. Insgesamt waren 288 Texte aus sechs Nationen eingereicht worden, das Finale erreichten neun Autorinnen und Autoren.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder