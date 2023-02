Marin Alsop: Aus für ORF-Orchester ist "drakonisch"

Wie berichtet, will ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in seinem Sparprogramm den Klangkörper mit 88 Musikern und einem Budget von neun Millionen Euro streichen.

"Für Österreich ist es fast peinlich, dass diese furchtbare und drakonische Maßnahme überhaupt erwogen wird", sagt die New Yorkerin, die seit 2019 an der Spitze des Orchesters steht, im Interview mit der Austria Presse Agentur. Das RSO sei mit seinem Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik in Österreich einzigartig. "Als Ausländerin ist es für mich schockierend, dass gerade das RSO das Erste ist, bei dem sie kürzen." Wien sei keine Stadt, die für Diversität berühmt sei: "Aber man hat ein Orchester, das zu 40 Prozent aus weiblichen Musikern besteht, was alles andere als typisch für Österreich ist." Das RSO sei ein extrem flexibler Klangkörper, der das Standardrepertoire ebenso spielen könne wie Filmmusik oder zeitgenössische Werke: "Das zu zerstören, wäre ein kurzsichtiges Signal des Rückschritts, nicht des Fortschritts."

"Absolutes Weltklasseorchester"

Eine Kürzung des Budgets sei kaum möglich, weil man schon jetzt "sehr konservativ mit den Ausgaben" umgehe: "Und irgendwann geht es an die Qualität." Die 66-jährige Maestra will eine Rettungskampagne starten, damit "dieser Schatz RSO auch in den kommenden Jahrzehnten fortbesteht". Ohne das RSO wäre die kulturelle Landschaft um vieles ärmer: "Denn das RSO ist ein absolutes Weltklasseorchester, das seinen Hörern verpflichtet ist. Wenn es das nicht mehr gäbe, das würde mir das Herz brechen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper