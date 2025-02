Marie Luise Lehner feiert Berlinale-Premiere: „Wir haben wohl einfach überzeugt“

Wenn morgen die Berlinale losgeht, beginnt nicht irgendein Filmfestival, sondern eines der wichtigsten der Welt. Mit dabei: die in Linz aufgewachsene Marie Luise Lehner. Die 30-Jährige feiert als Regisseurin mit ihrem Langfilm-Debüt „Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“ Uraufführung in Berlin.„Das ist ein absolut toller Start für den Film und unser gesamtes Team. Und die Berlinale war tatsächlich das erste Festival, bei dem wir eingereicht haben.