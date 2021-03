Maria Lassnig, die Regisseurin

Eine neue Publikation rückt nun einen Teil ihres Schaffens in den Vordergrund, der noch mehr Öffentlichkeit verdient hätte: Lassnigs filmisches Werk. Allesamt kurze Arbeiten, die auf ihre Zeit im New York der 70er zurückgehen, und der männlich dominierten Sparte der als avantgardistisch bezeichneten "kleinen Form" Ausgleich verschaffen. Der schriftliche Teil der Publikation vereint Essays wie eine extrem genaue Auflistung all ihrer Kurzfilme. Sie besticht mit Skizzen und Notizen der Künstlerin sowie mit den Geschichten, wie analoges Material nach Lassnigs Tod restauriert, digitalisiert oder finalisiert wurde. Die beiliegende DVD vereint "Films in Progress", die Lassnigs Gespür und Regiegeschick für Trickfilm, Feminismus und als Chronistin belegen.

Für Kenner genial, für Einsteiger in Lassnigs Malerei und/oder den Kunstfilm durchaus fordernd. (nb)

Maria Lassnig. Das filmische Werk: Hg. Eszter Kondor, Michael Loebenstein, Peter Pakesch, Hans W. Poschauko, Filmmuseum-SynemaPublikationen, 2020, 192 S., DVD und Buch: 24 Euro