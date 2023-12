Margit Schreiner, die Erzählerin eines zeittypischen Lebens

n Linz wurde sie geboren. Am Bindermichl verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend. Heute lebt sie zwar in Gmünd, aber nach Linz zog es sie immer wieder zurück – lebensweltlich und literarisch. Erinnerungen an die Fünfziger- und Sechzigerjahre sind keine Seltenheit im umfangreichen literarischen Werk der Margit Schreiner. In ihrem jüngsten Roman „Mobilmachung“ begibt sich die Schriftstellerin in die Perspektive der ganz kleinen Margit, die am 22.