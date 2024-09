Mann zertrümmert Ai Weiwei-Skulptur in Bologna

Die Polizei in Bologna teilte mit, dass ein 57-jähriger Tscheche festgenommen wurde, nachdem er ein Werk Ai Weiweis im Palazzo Fava zertrümmert hat.

Bei der Skulptur handelt es sich um einen großen blau-weißen "Porzellanwürfel" des Künstlers, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Tscheche ist in der italienischen Kunstszene bereits wegen Vandalismus bekannt. So hatte er die Künstlerin Marina Abramovic angegriffen. 2022 hatte er nach Beginn des Krieges in der Ukraine das schwarze Tuch, das von der David-Kopie auf der Piazza Signoria in Florenz hing, in Brand gesetzt. Deswegen war er zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Geste hatte einen Schaden von 15.000 Euro an der Statue verursacht.

Ai Weiwei stellt heuer auch in Österreich aus - ein Interview mit ihm vom Juli 2024 [OÖNPlus]: Ai Weiwei: "Man darf den Finger nicht nur auf China richten"

Aufnahmen von Überwachungskameras - die auf dem Instagram-Account von Ai Weiwei gepostet wurden - zeigten einen Mann, der die Skulptur energisch umstößt, sie zerbricht und dann ein Stück davon über seinen Kopf hält.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Kurator der Ausstellung, Arturo Galansino, sagte, der Täter sei in der Kunstwelt bekannt. "Leider kenne ich den Verantwortlichen für diese rücksichtslosen Geste aus einer Reihe von beunruhigenden und schädlichen Vorfällen, die sich im Laufe der Jahre bei verschiedenen Ausstellungen und Institutionen in Florenz ereignet haben", so Galansino. Das Werk wird in der Schau nun durch einen Druck des Würfels ersetzt. Die Ausstellung ist bis zum 4. Mai 2025 zu bewundern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.