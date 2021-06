Es gibt Momente, da fühlt sich Judith Koblmüller wieder wie ein dreijähriges Kind. Dann wieder wie eine Mutter oder eine Großmutter. Das sind die Augenblicke, in denen die Musikpädagogin bei ihren Konzerten und Musiktheaterstücken die Fäden in der Hand hält und alles wie von selbst läuft. "Wenn dieser Trick 17 gelingt, dann wird es ein wirklich gutes Kinderkonzert", sagt die Linzerin über die Kunst, sich in sein Publikum hineinzuversetzen.