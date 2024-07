Die Kinderklangwolke lädt zum "Circus – Circus"

Bild: True Photo by Oliver Erenyi

Zirkusluft weht das ganze Jahr durch die Werkstätten des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel. Sie hat dessen Leiter Manfred Forster zur Idee für die Kinderklangwolke am 8. September im Linzer Donaupark inspiriert: Unter dem Motto "Circus – Circus" wird sich das Donauufer in eine große Manege verwandeln, für "eine Geschichte, die bewegt, Emotionen weckt und ermutigt, an sich selbst und das Positive zu glauben", sagt Forster.

Erfunden hat sie Susanne Stemmer, die schon im Vorjahr mit "Ilvie Little" die Kinderklangwolken-Besucher auf eine Musical-Abenteuer-Schatzsuche geschickt hat. Der Schatz, den es diesmal zu finden und zu bewahren gilt, sind die Träume der Menschen, die ihnen gestohlen wurden. Ihre Suche führt zwei Kinder, Frida und Sven, in einen alten Zirkus, "den letzten Ort der Träume", sagt Stemmer.

Musik wie aus einem Fellini-Film

Dort warten "schrille, schräge Figuren" und eine Zirkusdirektorin. "Wir drehen die Rollenstereotype um, es wird Diversität geben", verspricht Stemmer. Und natürlich Musik – "alte, romantische, wie aus einem Fellini-Film", sagt Komponist Titus Vadon, Schlagzeuger der Band Drahdiwaberl, wobei es "rumpeln und krachen wird wie in einem alten Zirkus", so das "Russkaja"-Gründungsmitglied. Dazu werden alle gemeinsam eine einfache Choreografie lernen.

Bereits ab 14.30 Uhr wird auf das Open-Air-Musical (16 Uhr) eingestimmt – mit allem, was zu einem Zirkus dazugehört, wie ein Wahrsagerzelt. Auch Jonglieren und Stelzengehen können die Besucher ausprobieren.

Infos: brucknerhaus.at

