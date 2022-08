Manche Wunden heilt selbst die Musik nicht

Der englische "Guardian" schwärmte von ihren "stratosphärischen Koloraturen", auch die Jury des Österreichischen Musiktheaterpreises zeigte sich bezaubert. Für ihre Darstellung der Giulietta in der Landestheater-Produktion von Vincenzo Bellinis "I Capuleti e i Montecchi" ist die russische Sopranistin Ilona Revolskaya als beste Hauptdarstellerin nominiert. Am 13. September findet die Preisverleihung in Grafenegg statt. Eine der Konkurrentinnen der 32-Jährigen um die Auszeichnung ist eine gewisse Anna Netrebko ("Macbeth", Staatsoper).

"Diese Nominierung macht mich wahnsinnig glücklich. Es war mein erstes Jahr am Linzer Landestheater, mein Debüt am Haus sowie mein Debüt in dieser Rolle", sagt Revolskaya, die seit der Saison 2020/21 Ensemblemitglied ist. Je schwerer die Geburt, umso schöner die Kinder, heißt es im Volksmund. Dies trifft hier zu: Nicht nur die Liebe von Romeo und Julia stand bekanntlich unter keinem guten Stern, auch die auf Shakespeares ewiggültigem Drama basierende Opernproduktion kämpfte mit gravierenden Problemen. "Genau am Tag der Generalprobe wurde der Lockdown verkündet. Irgendwann habe ich zu zählen aufgehört, wie oft die Premiere verschoben werden musste", so die in der Region Stawropol im Nordkaukasus geborene Sängerin. Selbst Giuliettas große Bühnenliebe vertschüsste sich: "Aufgrund der ständigen Verschiebungen arbeitete ich mit drei verschiedenen Romeos", so die Russin lachend. Im Mai 2021 feierte schließlich "I Capuleti e i Montecchi" "echte" Premiere vor Publikum, zuvor war die Produktion als Streaming-Version verfügbar. All dies mache die jetzige Musiktheaterpreis-Nominierung "noch ein Stück wertvoller".

"Ich bin dann wie in Trance"

Die Rolle der Giulietta sei eine immense Herausforderung gewesen. Im Gegensatz zur Version des britischen Barden ist Bellinis Hauptfigur nicht einfach nur ein naives, hoffnungslos verknalltes Mädchen. Revolskaya: "Giulietta ist ein überaus komplexer Charakter. Einerseits ist sie wahnsinnig verliebt, andererseits weiß sie genau um ihre Pflichten gegenüber der Familie. Sie kümmert sich um jeden, nur nicht um sich selbst." So wichtig es sei, den Charakter einer Figur zu erfassen, viel Raum zwischen der Bühnenfigur und der eigenen Persönlichkeit zu lassen, sei ebenso essenziell. Spiele man sich stets nur selbst, verderbe dies die Performance. Denn: "Die wahre Magie auf der Bühne passiert erst, wenn man komplett in einer anderen Person aufgeht. Ich bin dann wie in Trance. Erst wenn ich von der Bühne steige, wache ich wieder auf."

Sie liebe es, Charaktere zu porträtieren, die rein gar nichts mit ihr selbst zu tun hätten. In der anstehenden Landestheater-Spielzeit bekommt die Absolventin des Moskauer Konservatoriums und der Londoner "Royal Academy of Music" dazu wieder reichlich Gelegenheit. In Erich Wolfgang Korngolds "Die tote Stadt" (Premiere: 24. 9.) gibt Ilona Revolskaya die lebensfrohe Juliette, die "sich um gar nichts kümmert und ihr Leben in vollen Zügen genießt". Ab 12. November steht sie in Händels "Rinaldo" als so mächtige wie impulsive Zauberin Armida auf der Bühne.

Wenn Revolskaya über ihre Rollen spricht, tut sie dies mit großer Dankbarkeit und Passion. Seit sie sechs Jahre alt war, habe sie ihr Leben gänzlich der Musik verschrieben, sie sei "ihr demütiger Diener". Die Kunst sei ihr jedes Opfer wert, so der aus einer unmusikalischen Familie stammende Opernstar: "Die Musik nimmt einem vieles, aber sie gibt noch viel, viel mehr!"

Manchmal vermag aber selbst die Musik aufgerissene Wunden nicht zu heilen. Eine solch tiefe Wunde hat der Ukraine-Krieg im Herzen Revolskayas geschlagen. Im März sang die Russin zusammen mit ihrer ukrainischen Kollegin Katja Lyashenko bei einer Friedensgala im Schauspielhaus: "Dieser Krieg ist verheerend. Wir alle sind Menschen, das Leben ist wertvoll. Katja und ich haben viel miteinander gesprochen und noch viel mehr zusammen geweint."

Klare Haltung gegen den Krieg

Dass eine derartige Haltung für russische Künstler negative Folgen haben kann, ist ihr bewusst. Ilona: "Sollte es Konsequenzen für mich geben, dann ist das eben so." Dass sich nicht alle russischen Opernsängerinnen in Österreich – siehe Anna Netrebko – zu einem solch klaren Statement durchringen konnten, nimmt Revolskaya zur Kenntnis. "Ich verurteile niemanden, der eine andere Position einnimmt oder Angst vor etwaigen Konsequenzen hat. Es war meine Entscheidung – und zu dieser stehe ich hundertprozentig."