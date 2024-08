Thomas Köck: "Man weiß nie, ob man eine Satire schreibt oder nicht"

Für sein jüngstes Buch hat sich der in Wolfern geborene und in Berlin lebende Autor ein außergewöhnliches Projekt vorgenommen: Ein Jahr lang, von 5. Juni 2023 bis 4. Juni 2024, verfolgte er die politischen Ereignisse in Österreich. Daraus wurde seine "Chronik der laufenden Entgleisungen", die jüngst im Suhrkamp-Verlag erschien und als Stück am 22. September im Schauspielhaus Graz uraufgeführt wird. In Bad Ischl lesen der Autor und Birgit Minichmayr am 29.