Das Weihnachtsfest ist ein Familienfest – mit vielen Erwartungen und genauso vielen Schwierigkeiten. In den Geschichten und in den Bilderbüchern ist es ein Fest des Friedens, aber so leicht tun sich die Menschen in Wirklichkeit nicht mit dem Frieden. "Wünschen darf man ihn sich", sagt mein kleiner Neffe, der den Frieden meint und einen Brief ans Christkind schreibt.