Die Beschäftigung mit einer Super-8-Kamera als Jugendliche und Besuche im Kino "Cinematograph" in Innsbruck entflammten bei Monika Willi die Liebe zum Film.

Während sich das Filmland Österreich bei der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen am 24. Jänner darauf konzentrierte, ob "Corsage" im Rennen bleibt, was nicht geschah, lieferte sie die große Überraschung: die aus Tirol stammende Monika Willi (54), die an diesem Tag zunächst völlig sprachlos war.