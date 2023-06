Mit sieben Produktionen, davon eine Uraufführung und zwei österreichische Erstaufführungen, geht das Theater Phönix ab September in die neue Spielzeit. Für Silke Dörner war das vergangene Jahr die erste als Theaterdirektorin. Das Fazit der langjährigen Dramaturgin: "Im Nachhinein gesehen gab es viel Positives. Aber es gab auch Momente, in denen ich weinend zu Hause gesessen bin und fertig war. Der Unterschied als Theaterleiterin ist die Verantwortung für das ganze Haus. Man leidet mit den Kollegen aus dem ganzen Haus."

So gab es immer wieder krankheitsbedingte Absagen und mit dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied Ingrid Höller eine Zäsur. 11.700 Besucher sahen die 190 Vorstellungen, am zugkräftigsten war "Antigone".

Die Saison 2023/24 steht unter der Klammer "Hier, heute, jetzt", und sie ist wieder eine Mixtur aus Klassikern und zeitgenössischen Produktionen. Den Anfang macht Georg Büchners "Dantons Tod" am 21. September in einer Bearbeitung von Christine Eder. Klassisch ist auch Edmond Rostands "Cyrano de Bergerac" (ab 2. Mai 2024). Zeitgenössisches Theater mit märchenhaftem Hintergrund bietet die Produktion "Weck mich auf" – sehr frei nach Grimm und Andersen. Uraufführung am "Phönix-Balkon" ist am 12. Oktober 2023, Inszenierung und Text kommen von Ensemble-Mitglied Martin Brunnemann. Diese Produktion ist "mobil" und kann auch außerhalb des Phönix gespielt werden. Am 31. Oktober feiert Patrik Hubers "Circus of the Strange" Premiere.

"Schöne neue Welt" in einer eigenen "Phönix"-Fassung von Bernd Liepold-Mosser befasst sich ab 30. November 2023 mit einer ebenso verführerischen wie hinterfragenswerten Vision des zukünftigen Gesellschaftsbildes. Dabei wird mit der Droge Soma die Welt quasi gleichgeschaltet. Alle sind gleich glücklich und gleich zufrieden – doch der Preis ist hoch.

"Gentrifizier dich!" von Carla Niewöhner wird als österreichische Erstaufführung am 8. Februar (Balkon) gezeigt. Dabei geht es um eine junge Frau, die eigentlich ein gutes Leben führt – bis ihr die Wohnung gekündigt wird.

Paartherapie mit einem feinen Schuss Humor verspricht – ebenfalls als österreichische Erstaufführung – Nick Hornbys "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" am 29. Februar 2024.

Drei Neue im Ensemble

Silke Dörner fasst das Spielzeitprogramm so zusammen: "Es ist ein Bekenntnis zur Zeitgenossenschaft und zu Themen, die uns angehen. Das Phönix ist ein Theater für Vielfalt und Offenheit, in dem die Lebensrealität widergespiegelt wird."

Neu im sechsköpfigen Ensemble sind Karina Pele, Melanie Sidhu und der Welser Lukas Weiss. Olivia Schütz folgt Romana Staufer-Hutter als Geschäftsführerin.

