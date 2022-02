"Man lebt in einer Parallelwelt"

Die Niederösterreicherin Luzia Nistler wurde am 20. Dezember 1988 im Theater an der Wien über Nacht zum Star. Ihre Darstellung der Christine Daaé in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper" an der Seite von Alexander Goebel wurde allgemein bejubelt. Ab Sonntag ist die 65-Jährige in der Rolle der Ida Straus im Musical "Titanic" im Linzer Musiktheater zu sehen.