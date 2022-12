"Man kann nur einen Schritt vorwärts gehen"

Im Kino sollte man prinzipiell Augen machen. Selten ist es jedoch so, dass der Saal genauso ein Ereignis ist wie der Film. Jürgen Grassinger bietet das seinem Publikum – dank "Viktor". So heißt der neue, zweite Saal im von ihm betriebenen Kino Lambach ("Kinola"). Wäre "Viktor" eine Person, dann ein Großstädter, der stets den letzten Schrei in Technik und Stil erhört und in einer 4232-Einwohner-Gemeinde wie Lambach hervorsticht. Die Spielstätte "Viktor" wartet mit einer Luxusbestuhlung,