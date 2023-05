"Mama" von Folkshilfe auf nachrichten.at

"Host für mi nur des Beste im Sinn

und hob i ned gwusst, wohin,

host du ma zagt, woher i bin.

Mama, wos soid i sogn?

I werd di a Leben laung in mir trogn."

Mit diesen Textzeilen huldigt das oberösterreichische Quetschn-Pop-Trio "Folkshilfe" in ihrem aktuellen Song "Mama" allen Müttern. "Ich bin in meinem Leben von sehr starken Frauen umgeben und ich habe auch das Glück, eine sehr tolle Mutter zu haben. Der Song ist eine Art der Danksagung an sie – ich möchte dein Mindset. So wie du die Dinge machst, möchte ich das auch umsetzen", sagt Folkshilfe-Frontman Florian Ritt und seine Kollegen Gabriel Fröhlich und Paul Slaviczek geben ihm recht.

Video Sonntag ab 8 Uhr online

Morgen, zum Muttertag, erscheint das hochwertige wie herzergreifende Video zum Song. Die OÖNachrichten präsentieren das Video ab 8 Uhr auf nachrichten.at. Ein idealer Anlass, es Müttern vorzuspielen – sollten Sie kein eigenes Lied vorbereitet haben …

Gewinnspiel

Die OÖNachrichten helfen zudem aus, wenn’s auch für ein Geschenk diesmal nicht gereicht hat. Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für das Folkshilfe-Open-Air am 1. Juli im Posthof Linz.

