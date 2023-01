Mama Bavaria rettet die Welt

Als Mama Bavaria wurde Luise Kinseher berühmt. In dieser Rolle hielt sie von 2011 bis 2018 als erste Frau die Festrede bei der Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg. Dabei liest zum Beginn der Fastenzeit ein Redner der bayerischen Politik die Leviten – und zwei Millionen Bayern sehen via TV zu. Am Samstag ist die 54-Jährige mit ihrem Kabarettprogramm "Wände streichen. Segel setzen" um 20 Uhr im Linzer Posthof zu Gast. Im OÖN-Interview bewies sie zuvor viel Humor.