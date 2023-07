Malerei über den Tod als die stärkste Form der Dienstunfähigkeit

Markus Huemer vor einem seiner Werke im Schlossmuseum in seiner ersten Ausstellung in Heimatstadt und -bundesland

Knapp 190 Werke des gebürtigen Linzers Markus Huemer verleihen seit Donnerstag dem weitläufigen Untergeschoß im Schlossmuseum gediegenen visuellen Reiz.

Gekonnt von Inga Kleinknecht für die Landes-Kultur GmbH kuratiert, entfalten Groß- und Kleinformate auf den in tragendem Weiß gehaltenen Wänden einnehmende Bildkraft und klare Ästhetik. Es sind Naturbetrachtungen, die in ihrer Schönheit für sich stehen.

Doch jede hat eine komplexe Hintergrundgeschichte, für die der Künstler als Forscher, Wahrheitssucher, Kritiker und Bildgeber im Einsatz war. Seine thematischen Anker sind vielschichtig: Informationstechnologie, Digitalisierung, Kunst- und Menschheitsgeschichte, die eigene Branche, Naturwissenschaft, Biologie. So gibt der Zyklus "Landschaft – errechnete Natur" Gemälde preis, von denen man überzeugt ist, er habe dafür Motive direkt im Wald abstrahiert. Falsch – es sind digital erschaffene Visionen von Natur, die er erst später auf der Leinwand festhielt.

Spritzigkeit und Fallhöhe verleiht Huemer, bei dem "Ironisches, Sarkastisches und Zynisches autobiografisch bedingt ist", seinen Werken auch mit ihren Titeln: "Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar" heißt ein Stillleben aus dem Komplex "Beruf und Emotion", eine gemalte, digital "vorbereitete" Version von Schnittblumen, das als Replik aufs berufliche Umfeld gelesen werden kann. Das Zitat hat der Wahl-Berliner aus der Beamtenordnung.

Mit Leidenschaft reicht Huemer dem Betrachter Bilder für Alltägliches, für das wir Namen haben, aber keine visuelle Entsprechung – wie Computerviren. Ein elegantes, florales Werk mit prächtigem Knallgelb taufte er "Selbstbestäubender Virus ‚Nimda‘". Es gibt auch unzählige niedlich kleine "Viren", erschaffen nach Blumen, die die Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647–1717) auf einer Expedition in Südamerika festhielt.

Niemand wisse, wie Viren aussehen, warum nicht so? Damals sei es an der Kunst gelegen, Ungreifbares festzuhalten. Scheint es angesichts des Informationsüberflusses auch unmöglich, Lücken und Leerstellen gibt es in unserer komplexen Welt durchaus. Huemer hat dafür eine nahbare, in ihrer Reduktion poetische Sprache gefunden, die wie ein Code vom Abstrakten erzählt.

